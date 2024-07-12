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        Siirt'te 4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Aselnur, öldü

        SİİRT'te 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Aselnur Çengel, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:20
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        Siirt'te 4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Aselnur, öldü
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        SİİRT'te 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Aselnur Çengel, hayatını kaybetti. 

        Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1708’inci Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Aselnur Çengel isimi kız çocuğu, dengesini kaybedip zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aselnur, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aselnur’un cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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