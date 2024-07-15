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        Siirt'te yolcu otobüsü, bariyerlere çarptı

        SİİRT'inBaykan ilçesinde yolcu otobüsü, refüjdeki bariyerlere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:25
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        Siirt'te yolcu otobüsü, bariyerlere çarptı
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        SİİRT'inBaykan ilçesinde yolcu otobüsü, refüjdeki bariyerlere çarptı. Otobüs, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile bariyerlerden çıkartıldı.

        Kaza, öğle saatlerinde Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi girişinde meydana geldi. Van istikametine giden Metro Turizm'e ait, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 YK 0846 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerin üstünde kalan otobüs, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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