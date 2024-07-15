Siirt'te yolcu otobüsü, bariyerlere çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi girişinde meydana geldi. Van istikametine giden Metro Turizm'e ait, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 YK 0846 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerin üstünde kalan otobüs, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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