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        Kapattıkları yolda havai fişek atıp halay çektiler; o anlar kamerada

        SİİRT'te düğün konvoyundaki bir grup, araçlarıyla kapattıkları çevre yolunda havai fişek atıp halay çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:00
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        Kapattıkları yolda havai fişek atıp halay çektiler; o anlar kamerada
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        SİİRT’te düğün konvoyundaki bir grup, araçlarıyla kapattıkları çevre yolunda havai fişek atıp halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Kentte, dün gece bir düğünün ardından konvoy yapan grup, çevre yolunda durarak, yolu trafiğe kapattı. Gruptakiler, daha sonra araçlarından inip havai attı, bir süre halay çekti. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binip, yollarına devam etti. Trafik normale dönerken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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