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        Süs havuzuna düşen 4 yaşındaki Ömer Asaf, boğuldu

        SİİRT'te evlerinin bahçesindeki süs havuzuna düşen Ömer Asaf Pekedis (4), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:30
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        Süs havuzuna düşen 4 yaşındaki Ömer Asaf, boğuldu
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        SİİRT'te evlerinin bahçesindeki süs havuzuna düşen Ömer Asaf Pekedis (4), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Oynamak için evlerinin bahçesine çıkan Ömer Asaf Pekedis, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Ailesinin durumu fark ederek sudan çıkardığı Ömer Asaf, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük çocuk, kurtarılamadı. Ömer Asaf'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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