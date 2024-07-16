Süs havuzuna düşen 4 yaşındaki Ömer Asaf, boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Oynamak için evlerinin bahçesine çıkan Ömer Asaf Pekedis, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Ailesinin durumu fark ederek sudan çıkardığı Ömer Asaf, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük çocuk, kurtarılamadı. Ömer Asaf'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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