Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

Olay, Siirt-Pervari kara yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 HAJ 954 plakalı yolcu minibüsünün üzerine çıkan 4 kişi, kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde minibüsün üzerine çıkan 4 kişiden 1'inin uzandığı görüldü. Virajlı yolda ilerleyen minibüs, bir süre sonra kayboldu.

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