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        Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

        SİİRT'te, 4 kişinin minibüsün üzerinde yaptığı yolculuk cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:15
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        Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk
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        SİİRT'te, 4 kişinin minibüsün üzerinde yaptığı yolculuk cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, Siirt-Pervari kara yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 HAJ 954 plakalı yolcu minibüsünün üzerine çıkan 4 kişi, kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde minibüsün üzerine çıkan 4 kişiden 1'inin uzandığı görüldü. Virajlı yolda ilerleyen minibüs, bir süre sonra kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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