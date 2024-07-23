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        Siirt'te 7 katlı binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi

        SİİRT'te, 7 katlı binanın çatısına çıkan 3 genç kızın, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:15
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        Siirt'te 7 katlı binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi
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        SİİRT'te, 7 katlı binanın çatısına çıkan 3 genç kızın, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kooperatif Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, 7 katlı binanın çatısına çıkan 3 genç kız, fotoğraf çekmeye başladı. Düşme tehlikesine rağmen rahat tavırlarla fotoğraf çekimi yapan kızlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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