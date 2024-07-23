Siirt'te 7 katlı binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi

Kooperatif Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, 7 katlı binanın çatısına çıkan 3 genç kız, fotoğraf çekmeye başladı. Düşme tehlikesine rağmen rahat tavırlarla fotoğraf çekimi yapan kızlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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