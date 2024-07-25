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        Siirt'te motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri kamerada

        SİİRT'te, çevre yolunda tek tekerlek üzerinde ilerleyen, hız denemesi yapan motosiklet sürücüleri hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:10
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        Siirt'te motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri kamerada
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        SİİRT'te, çevre yolunda tek tekerlek üzerinde ilerleyen, hız denemesi yapan motosiklet sürücüleri hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün gece, Siirt çevre yolunda meydana geldi. Motosikletli grupların uğrak yeri haline gelen caddede bir motosikletli, araçlar geçerken tek tekerlek üzerinde ilerledi, bazı motosikletliler de hız denemesi yaptı. Motosiklet sürücülerinin hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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