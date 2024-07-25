Siirt'te motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri kamerada

SİİRT'te, çevre yolunda tek tekerlek üzerinde ilerleyen, hız denemesi yapan motosiklet sürücüleri hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece, Siirt çevre yolunda meydana geldi. Motosikletli grupların uğrak yeri haline gelen caddede bir motosikletli, araçlar geçerken tek tekerlek üzerinde ilerledi, bazı motosikletliler de hız denemesi yaptı. Motosiklet sürücülerinin hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.