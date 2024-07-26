Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanması, Siirt'te protesto edildi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde konuşma yapması ve ayakta alkışlanması, Siirt’te basın açıklamasıyla protesto edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde açıklama yapması ve ayakta alkışlanması Siirt’te Fethi Serin Cami avlusunda cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen programda toplanan grup adına açıklamayı yapan Necmettin Çiçek, Gazze'deki katliam ve soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını, ABD'nin bu vahşeti desteklemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çiçek, “Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler, ABD'li parlamenterler tarafından sık sık, çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır. ABD'nin 'demokrasi' ve 'özgürlük' maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki, Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi'ni bu eylemden ötürü şiddetle kınıyoruz. Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir” diye konuştu.