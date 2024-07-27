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        Siirt'te düğünde PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

        SİİRT'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin yer aldığı videoda bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 00:24 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:30
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        Siirt'te düğünde PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
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        SİİRT’in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin yer aldığı videoda bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüphelinin, Siirt ve Batman’daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

        “25.07.2024 tarihinde X sosyal medya platformunda, Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda çekilen bir görüntüde PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, video kaydındaki kişilerin kimlik tespitleri yapılmış ve 26.07.2024 günü Siirt ve Batman illerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terör örgütlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

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