Siirt'te düğünde PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

SİİRT’in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin yer aldığı videoda bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüphelinin, Siirt ve Batman’daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi: