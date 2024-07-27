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        10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

        SİİRT'in Pervari ilçesinde serinlemek için Botan Çayı'na giren Celil Erten (10), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:40
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        10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde serinlemek için Botan Çayı’na giren Celil Erten (10), boğuldu.

        Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Belenoluk köyündeki Botan Çayı’nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Celil Erten, akıntıya kapıldı. Erten’in suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunup, sudan çıkarılan Celil Erten’in yapılan kontrolünde, hayatını kaybettiği belirlendi. Erten’in cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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