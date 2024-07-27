Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT’in Kurtalan ilçesinde rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesi, Siirt-Batman kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 56 AAC 775 plakalı rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukları taşıyan minibüs ile 01 AHE 636 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!

        Benzer Haberler

        10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Çini atölyesi Siirtli kadınların gelir kapısı oldu
        Çini atölyesi Siirtli kadınların gelir kapısı oldu
        Siirt'te düğünde PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Siirt'te düğünde PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Siirt merkezli operasyonda düğünde terör propagandası yapan 6 şüpheli yakal...
        Siirt merkezli operasyonda düğünde terör propagandası yapan 6 şüpheli yakal...
        Baba ile kızı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan resimleriyle Siir...
        Baba ile kızı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatan resimleriyle Siir...
        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Siirt'te protes...
        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması Siirt'te protes...