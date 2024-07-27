Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesi, Siirt-Batman kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 56 AAC 775 plakalı rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukları taşıyan minibüs ile 01 AHE 636 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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