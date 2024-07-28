Siirt'te 7 ayda yaralı 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edildi

SİİRT Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl 513, bu yılın ilk 7 ayında ise 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edilerek yaşam alanlarına bırakıldı. Hastane Başhekimi Dr. Ali Gülaydın, “Tedavileri biten hayvanları doğaya salınmadan önce birimimizde, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile uçuş denemeleri ve doğaya adapte süreçlerinin değerlendirmeleri yapılıyor. Genellikle kırık, yumuşak doku travması teşhisi ile karşılaşıyoruz” dedi.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl 513, bu yılın ilk 7 ayında ise 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edildi. Hayvanlar, yapılan uçuş denemeleri ve doğaya adapte süreçlerinin ardından yaşam alanlarına bırakıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ali Gülaydın, yabani kanatlı hayvanların doğal yaşamın dengesi için önemli canlılar olduğunu söyleyerek, “2024 Ocak ayından itibaren 77 yabani kanatlı hayvanımıza ev sahipliği yaparak teşhis ve tedavilerini gerçekleştirdik. Tedavileri biten hayvanların doğaya salınmadan önce birimimizde, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile uçuş denemeleri ve doğaya adapte süreçlerinin değerlendirmeleri yapılıyor. Ondan sonra doğaya salınımları gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.