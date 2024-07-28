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        Siirt'te 7 ayda yaralı 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edildi

        SİİRT Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl 513, bu yılın ilk 7 ayında ise 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edilerek yaşam alanlarına bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:20
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        Siirt'te 7 ayda yaralı 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edildi
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        SİİRT Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl 513, bu yılın ilk 7 ayında ise 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edilerek yaşam alanlarına bırakıldı. Hastane Başhekimi Dr. Ali Gülaydın, “Tedavileri biten hayvanları doğaya salınmadan önce birimimizde, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile uçuş denemeleri ve doğaya adapte süreçlerinin değerlendirmeleri yapılıyor. Genellikle kırık, yumuşak doku travması teşhisi ile karşılaşıyoruz” dedi.

        Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl 513, bu yılın ilk 7 ayında ise 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edildi. Hayvanlar, yapılan uçuş denemeleri ve doğaya adapte süreçlerinin ardından yaşam alanlarına bırakıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ali Gülaydın, yabani kanatlı hayvanların doğal yaşamın dengesi için önemli canlılar olduğunu söyleyerek, “2024 Ocak ayından itibaren 77 yabani kanatlı hayvanımıza ev sahipliği yaparak teşhis ve tedavilerini gerçekleştirdik. Tedavileri biten hayvanların doğaya salınmadan önce birimimizde, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile uçuş denemeleri ve doğaya adapte süreçlerinin değerlendirmeleri yapılıyor. Ondan sonra doğaya salınımları gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

        ‘HAYVANLARI EVLERİNDE HİSSETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’

        Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 1 akbaba, 1 kartal, 2 şahin ve 1 balıkçıl yabani kanatlı hayvanın tedavisinin sürdüğünü belirten Gülaydın, “Yabani kanatlı hayvanları, evlerinde hissettirmeye çalışıyoruz. Bu noktada teşhisten sonra tedaviye yönelik pansuman ve operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz sonra doğaya salmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siirt halkımızın bu konuda ilgisi arttıkça, daha fazla kanatlı yabani hayvana yardımcı olabildiğimizi görüyoruz. Yabani kanatlılar, daha çok travma sonucu gelmektedir. Genellikle kırık, yumuşak doku travması teşhisi ile karşılaşıyoruz. Bunların da gerekli tedavileri sağlanıyor. Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanemizle beraber daha önce yabani hayvanlarımızın başka illere nakli mevcutken, artık birinci ve sonraki tedavilerini de hayvan hastanemizde gerçekleştirebiliyoruz” diye konuştu.

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