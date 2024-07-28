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        Siirt'te düğünde PKK propagandasına 4 tutuklama

        SİİRT'tebir düğünde PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çektiği belirlenen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:50
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        Siirt'te düğünde PKK propagandasına 4 tutuklama
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        SİİRT'tebir düğünde PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çektiği belirlenen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilip, soysal medyada paylaşılan ve PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüpheli, 26 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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