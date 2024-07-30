Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 504 bin TL değerinde 72 akü çalan şüpheli, 480 saatlik görüntü izlenip yakalandı

        SİİRT'te, bir iletişim firmasının yeleğini giyerek saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerindeki 72 aküyü çalan şüpheli H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 504 bin TL değerinde 72 akü çalan şüpheli, 480 saatlik görüntü izlenip yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'te, bir iletişim firmasının yeleğini giyerek saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerindeki 72 aküyü çalan şüpheli H.B., 480 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim firmasının saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerinde 72 akünün çalınmasıyla ilgili soruşturmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını izlemeye aldı. Ekipler izledikleri 480 saatlik görüntü incelemesinde, şüphelinin H.B. olduğunu tespit etti. H.B.'nin Batman'da olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda H.B. yakalanıp gözaltına alındı. H.B.'nin aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Hangi yiyeceğin nasıl yeneceğini biliyor musunuz?
        Hangi yiyeceğin nasıl yeneceğini biliyor musunuz?
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin olduğu bölgeye tüfekle ateş açıldı:...
        Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin olduğu bölgeye tüfekle ateş açıldı:...
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Siirt'in Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin bulunduğu bölgede silahla...
        Siirt'in Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin bulunduğu bölgede silahla...
        Siirt'te düğünde PKK propagandasına 4 tutuklama
        Siirt'te düğünde PKK propagandasına 4 tutuklama
        Siirt'te 7 ayda yaralı 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edildi
        Siirt'te 7 ayda yaralı 77 yabani kanatlı hayvan tedavi edildi
        Siirt'te düğünde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutukland...
        Siirt'te düğünde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutukland...