Siirt'te bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

SİİRT'te bitkin halde bulunup Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kaya kartalı, 1 hafta süren tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Temmuz'da Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında bitkin halde bulunan kaya kartalını teslim alıp, tedavisinin yapılması için Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahale ve tedavilerinin ardından kaya kartalı için uçuş denemeleri ve doğaya adapte çalışmaları yapıldı. Kaya kartalı, değerlendirmelerin ardından kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında doğaya bırakıldı.