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        Düğünde örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığa tahliye

        SİİRT'te bir düğünde PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çektikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 4 sanık, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:20
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        Düğünde örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığa tahliye
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        SİİRT’te bir düğünde PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çektikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 4 sanık, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilip, soysal medyada paylaşılan ve PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüpheli, 26 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. (17), S.T. (17), E.T. (19) ve T.T. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ‘SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK’

        Tutuklu 4 sanık, 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmayı Siirt ve Batman Barosu, İnsan Hakları Derneği Siirt ve Batman şubeleri ile DEM Parti Siirt ve Batman il yönetimi de takip etti. Sanıklar, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanıklar, mahkemedeki ifadelerinde yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini belirterek, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

        Duruşma, 26 Kasım 2024 tarihine ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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