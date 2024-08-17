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        Siirt'te örtü yangını; 40 dönüm alan zarar gördü

        SİİRT merkeze bağlı Gökçebağ beldesi kırsalında çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:51 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:55
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        Siirt'te örtü yangını; 40 dönüm alan zarar gördü
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        SİİRT merkeze bağlı Gökçebağ beldesi kırsalında çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 40 dönüm alan zarar gördü.

        Gökçebağ beldesi kırsalında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Gökçebağ İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 40 dönüm alan zarar gördü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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