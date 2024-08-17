Siirt'te örtü yangını; 40 dönüm alan zarar gördü

Gökçebağ beldesi kırsalında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Gökçebağ İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 40 dönüm alan zarar gördü.

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