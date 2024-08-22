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        Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 2'si orman personeli 4 yaralı

        SİİRT'tePervari Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si orman personeli 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:10
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        Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 2'si orman personeli 4 yaralı
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        SİİRT'tePervari Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si orman personeli 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giden Pervari Orman İşletme Şefliği'ne ait, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AAF 410 plakalı kamyonet ile 47 DE 860 plakalı kamyon kafa kaya çarpıştı. Kazada işletme personeli O.A. ile V.Ü ve kamyondaki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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