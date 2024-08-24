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        Yolcu otobüsündeki 40 kilo esrarı 'Mizah' buldu

        SİİRT'te jandarmanın bir yolcu otobüsünde Narkotik köpeği 'Mizah' ile yaptığı aramada valizde 40 kilo esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:35
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        Yolcu otobüsündeki 40 kilo esrarı 'Mizah' buldu
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        SİİRT’te jandarmanın bir yolcu otobüsünde Narkotik köpeği ‘Mizah’ ile yaptığı aramada valizde 40 kilo esrar ele geçirildi. Valizi otobüse teslim ettiği belirlenen B.T.’nin yakalanması için çalışma sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Siirt-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Kezer mevkisinde durduruldu. Otobüsün bagajında narkotik köpeği ‘Mizah’ ile arama yapıldı. Otobüse emanet olarak verilen bir valizde 40 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan araştırmada valizi otobüse, B.T.’nin teslim ettiği belirlendi. Şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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