Siirt'te, AK Parti il binası önündeki şüpheli valiz, boş çıktı

Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi 1754 Sokak’ta öğle saatlerinde AK Parti il binası önünde kaldırıma bırakılan valizi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzman ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı da koruyucu kıyafetlerini giyerek valizi fünye ile kontrolü şekilde patlattı. Valiz boş çıktı, cadde yeniden trafiğe açıldı.

AK Parti Siirt il binası önündeki kaldırıma bırakılan valiz, polis tarafından fünye ile patlatıldı. Valiz boş çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.