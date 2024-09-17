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        Üzerine demir parçası düşen işçiye yardım ederken vinçten düştü; 2 yaralı

        SİİRT'te yapımı süren yurt inşaatında üzerine demir parçası düşüp yaralanan işçiye yardım etmek isteyen operatör, vinçten düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:41 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:45
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        Üzerine demir parçası düşen işçiye yardım ederken vinçten düştü; 2 yaralı
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        SİİRT'te yapımı süren yurt inşaatında üzerine demir parçası düşüp yaralanan işçiye yardım etmek isteyen operatör, vinçten düştü. 2 yaralı, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren 2 bin kişilik KYK yurdunun şantiye alanında meydana geldi. İnşaat alanındaki kule vinçten düşen demir parçası, ismi öğrenilmeyen işçiyi kolundan yaraladı. Ona yardım etmek isteyen operatör Aziz T. de dengesini kaybedip vinçten düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan operatör ve işçi, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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