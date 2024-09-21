Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla vurulan 8 yaşındaki Tayyar, öldü

SİİRT’in Pervari ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan Tayyar Aygün (8), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana geldi. Tayyar Aygün, iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar’ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tayyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.