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        Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla ölen Tayyar'ın, Aşık Veysel'i canlandırdığı görüntüler ortaya çıktı

        SİİRT'te, oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla hayatını kaybeden Tayyar Aygün'ün (8), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu canlandırdığı ve türkü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:00
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        Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla ölen Tayyar'ın, Aşık Veysel'i canlandırdığı görüntüler ortaya çıktı
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        SİİRT’te, oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla hayatını kaybeden Tayyar Aygün’ün (8), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu canlandırdığı ve türkü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün öğlen saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana geldi. Tayyar Aygün, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar’ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Tayyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tayyar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Çobanören köyünde toprağa verildi.

        Tayyar Aygün’ün, geçen yıl okuldaki etkinlik kapsamında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu canlandırdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tayyar Aygün, kasket takıp, eline aldığı sazla Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendiriyor.

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