Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla ölen Tayyar'ın, Aşık Veysel'i canlandırdığı görüntüler ortaya çıktı

Olay, dün öğlen saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana geldi. Tayyar Aygün, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar’ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Tayyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tayyar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Çobanören köyünde toprağa verildi.

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