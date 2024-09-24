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        Yolda yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı, 2 şüphelinin yakalanma anı kamerada

        SİİRT'te Yusuf Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 01:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 01:40
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        Yolda yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı, 2 şüphelinin yakalanma anı kamerada
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        SİİRT’te Yusuf Y., yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından 2 şüphelinin yakalanma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen Yusuf Y., silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Yusuf Y., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Y., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Saldırıyla ilgili ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin tabancalarıyla birlikte yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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