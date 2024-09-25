Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        SİİRT'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Cahit Kayalı (25), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT’te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Cahit Kayalı (25), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Siirt Kurtalan kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Cahit Kayalı yönetimindeki 56 ABA 746 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 FJ 930 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kayalı, yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cahit Kayalı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kayalı yapılan tüm müdahaleye karşın, kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik toplantısı yapıldı
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik toplantısı yapıldı
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu
        Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu
        Yolda yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı, 2 şüphelinin yakalanma anı...
        Yolda yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı, 2 şüphelinin yakalanma anı...
        "Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Siirt'te yapıldı
        "Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Siirt'te yapıldı
        Siirt'te 'Işık Hadisesi', bu yıl ikinci kez hava muhalefeti nedeniyle gerçe...
        Siirt'te 'Işık Hadisesi', bu yıl ikinci kez hava muhalefeti nedeniyle gerçe...