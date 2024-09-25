Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

SİİRT’te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Cahit Kayalı (25), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün gece saatlerinde Siirt Kurtalan kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Cahit Kayalı yönetimindeki 56 ABA 746 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 FJ 930 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kayalı, yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cahit Kayalı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kayalı yapılan tüm müdahaleye karşın, kurtarılamadı.