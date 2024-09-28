Siirt'te örtü yangını; 25 dönüm alan zarar gördü

Baykan ilçesi Demirışık köyü kırsalında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Baykan Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, 25 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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