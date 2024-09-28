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        Firari hükümlü, saklandığı sandıkta yakalandı

        SİİRT'te43 suç kaydı olan ve hakkında toplam 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:55
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        Firari hükümlü, saklandığı sandıkta yakalandı
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        SİİRT'te43 suç kaydı olan ve hakkında toplam 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K., saklandığı adreste sandığın içine gizlenmiş halde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 43 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler U.K.'yi bir sandığın içine gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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