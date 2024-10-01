6 ilde 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. İncelemelerde Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak ve Erzurum'da toplam 17 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.G., N.P., B.P. ve E.G. isimli kadınlar, belirlenen adreslerine gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.

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