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        6 ilde 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli gözaltında

        SİİRT merkezli 6 ilde toplam 17 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kadın şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:30
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        6 ilde 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli gözaltında
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        SİİRT merkezli 6 ilde toplam 17 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kadın şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. İncelemelerde Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak ve Erzurum'da toplam 17 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.G., N.P., B.P. ve E.G. isimli kadınlar, belirlenen adreslerine gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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