Siirt'te kaybolan 14 yaşındaki Berfin için arama çalışması başlatıldı
SİİRT'te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Berfin Çelik (14) için arama çalışması başlatıldı.
SİİRT’te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Berfin Çelik (14) için arama çalışması başlatıldı.
Olay, merkeze bağlı Tuzkuyu köyü Tepe Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre, öğlen saatlerinde kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan Berfin Çelik’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berfin’i bulmak için köy çevresinde dron yardımıyla arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
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