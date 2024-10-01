Siirt'te kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu (2)

Siirt’te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Berfin Çelik, çalışmaların 4'üncü saatinde mezraya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu. Bitkin halde bulunan Berfin, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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