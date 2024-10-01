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        Siirt'te kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu (2)

        5KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUSiirt'te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Berfin Çelik, çalışmaların 4'üncü saatinde mezraya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 20:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:30
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        Siirt'te kaybolan 14 yaşındaki Berfin bulundu (2)
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        5KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Siirt’te, kaybolan küpesini bulmak için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Berfin Çelik, çalışmaların 4'üncü saatinde mezraya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu. Bitkin halde bulunan Berfin, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

        Akif ÖZALP/SİİRT,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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