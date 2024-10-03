Yolcu uçağı, localizer cihazındaki arıza nedeniyle Siirt yerine Diyarbakır'a indi

İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, Siirt Havalimanı'ndaki localizer cihazı arızası nedeniyle iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, Siirt Havalimanı'nda bekleyen yolcular kara yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır'a inen yolcular da yine kara yoluyla Siirt’e gönderildi.

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