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        Yolcu uçağı, localizer cihazındaki arıza nedeniyle Siirt yerine Diyarbakır'a indi

        İSTANBUL-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki localizer cihazı arızası nedeniyle Siirt'e inmeyince Diyarbakır Havalimanı'na indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:15
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        Yolcu uçağı, localizer cihazındaki arıza nedeniyle Siirt yerine Diyarbakır'a indi
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        İSTANBUL-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki localizer cihazı arızası nedeniyle Siirt'e inmeyince Diyarbakır Havalimanı'na indi.

        İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, Siirt Havalimanı'ndaki localizer cihazı arızası nedeniyle iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, Siirt Havalimanı'nda bekleyen yolcular kara yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır'a inen yolcular da yine kara yoluyla Siirt’e gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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