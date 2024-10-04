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        Siirt'te emekli polis, otomobilinde ölü bulundu

        SİİRT'te emekli polis Fikret Bal (56), otomobilinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:40
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        Siirt'te emekli polis, otomobilinde ölü bulundu
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        SİİRT’te emekli polis Fikret Bal (56), otomobilinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Bal’ın beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Siirt-Eruh Çevre Yolu’nda meydana geldi. Yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin, emekli polis memuru Fikret Bal olduğu tespit edildi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede Bal’ın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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