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        Siirt'te ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

        SİİRT'te bankalara ait ATM'lerin ekranlarını kırarak zarar veren S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:10
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        Siirt'te ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı
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        SİİRT’te bankalara ait ATM'lerin ekranlarını kırarak zarar veren S.Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Hazreti Fakirullah Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen S.Ş., iki bankaya ait ATM'lerin ekranlarını kırarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ATM'lerin kullanılmaz hale geldiği belirlenirken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli S.Ş., adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ‘Hayvan hırsızlığı’ suçundan 2 kaydının olduğu belirlendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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