Siirt'te havaya ateş açıp işyerine sığınan şüpheli, gözaltına alındı (2)

Siirt'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A. çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak sığındığı bir iş yerinde yakalanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Salih A.’nın yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek caddede ilerlediği anlar yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.