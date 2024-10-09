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        Siirt'te havaya ateş açıp işyerine sığınan şüpheli, gözaltına alındı (2)

        OLAYANI GÜVENLİK KAMERASINDASiirt'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 21:20
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        Siirt'te havaya ateş açıp işyerine sığınan şüpheli, gözaltına alındı (2)
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        OLAYANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Siirt'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A. çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak sığındığı bir iş yerinde yakalanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Salih A.’nın yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek caddede ilerlediği anlar yer aldı.

        Gözaltına alınan Salih A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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