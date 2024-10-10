Yoldan geçerken cipin çarptığı 10 yaşındaki Hiranur, yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur E.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AZU 247 resmi plakalı cip çarptı. Yaralanan Hiranur, çevredekilerin de yardımıyla ciple Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayağında kırık olduğu belirlenen Hiranur E., tedaviye alınırken; cip sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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