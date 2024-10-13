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        TIR'daki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Rita' buldu

        SİİRT'te, durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:20
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        TIR'daki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Rita' buldu
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        SİİRT’te, durdurulan TIR’da narkotik köpeği ‘Rita’ ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında, M.Y. yönetimindeki TIR’ı durdurdu. TIR’da, narkotik köpeği ‘Rita’ ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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