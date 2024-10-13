TIR'daki uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Rita' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında, M.Y. yönetimindeki TIR’ı durdurdu. TIR’da, narkotik köpeği ‘Rita’ ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİİRT’te, durdurulan TIR’da narkotik köpeği ‘Rita’ ile yapılan aramada, 1443 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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