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        'Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 'Özgür Gazze' temasıyla başladı

        SİİRTte bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali' İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, 'Özgür Gazze' temasıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:20
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        'Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 'Özgür Gazze' temasıyla başladı
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        SİİRTte bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali' İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle, ‘Özgür Gazze’ temasıyla başladı. Festivale bu yıl 27 ülkeden 293 kısa metrajlı filmin başvurusu yapıldı. 41 yönetmen, akademisyen, yazar ve oyuncunun davet edildiği festivalde finalde 31 film yarışacak.

        Siirt Valiliği'nin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Siirt Üniversitesi'nin desteklediği 7’nci Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla başladı. 27 ülkeden 293 kısa filmin katıldığı festival, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle ‘Özgür Gazze’ temasıyla başladı. 3 gün sürecek Film festivaline başvurusu yapılan filmlerin temasının çoğunun Filistin olduğunu belirten Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, “Bugün resmi açılışımızla beraber ayın 18’inde finale kadar 3 gün boyunca, söyleyişiler, atölyeler bunun yanında düşünürler, aktivitelerle beraber sohbetlerle beraber film gösterimleri ve atölyelerle beraber ciddi bir film festivalini daha geride bırakmanın gururunu yaşayacağız. Festivale 293 film başvurdu, 27 farklı ülkeden başvurular yapıldı. Çok ciddi derecede Filistin belgeselleri ve filmleri var. Bu da bizim için daha hoş bir duygu. Festival kapsamında sadece Siirt merkezde değil Eruh ve Kurtalan ilçelerinde de gösterimler devam edecek" dedi.

        Festivalin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, İsrail’in yıllarca sinemayı kendilerini acındırmak için kullandıklarını ifade ederek, “Festivalimizi geçen sene ‘Kalbimiz Gazze’ başlığı altında gerçekleştirdik. Bu sene daha planlı olarak ‘Özgür Gazze’ temasıyla aynı kararda durduğumuzu gösterdik. Ne de olsa Gazze’ye karşı soykırım uygulayan siyonist caniler yıllarca sinemayı, medyayı kamerayı şu veya bu şekilde kullanarak dünyanın gözünü boyadılar. Yahudi soykırımı üzerine yazılmış film var" diye konuştu.

        'HER ESER, GAZZE İÇİN ATILAN BİR ÖZGÜRLÜK ADIMIDIR'

        Açılışta konuşan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da "Bugün burada sinema aracılığıyla Gazze'nin acısını, direnişini ve özgürlük umudunu daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Festivalimizin bu yılki teması olan 'Özgür Gazze', sinemanın evrensel diliyle insanlık vicdanına dokunan derin bir meseleye işaret ediyor. Gazze’nin yıllardır süren acılı mücadelesi, sadece bölgesel bir sorun değil, tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir meseledir. Sanat, zulmün karşısında duran, mazlumun yanında yer alan en etkili araçlardan biridir. Bu festivalde sergilenecek her eser, Gazze için atılan bir özgürlük adımıdır ve Filistin halkının haklı mücadelesine sanatsal bir destektir. Sinemanın evrensel gücüyle bu haklı davayı daha geniş kitlelere ulaştırarak, vicdanlara dokunmak festivalimizin temel amacıdır" ifadelerini kullandı.

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