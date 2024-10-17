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        Çocukların vidanjör arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

        SİİRT'te2 çocuğun vidanjörün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:10
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        Çocukların vidanjör arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
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        SİİRT'te2 çocuğun vidanjörün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde 2 erkek çocuğu, seyir halindeki vidanjörün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, yoldan geçen sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan birinin vidanjörün arkasında tutunarak barfiks çektiği de görüldü. Tehlikeli yolculuk, çevredekilerin çocukları uyarması ile son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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