Firari hükümlü, banyodaki gizli bölmede yakalandı
SİİRT'te hakkında toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari M.
SİİRT'te hakkında toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari M.Y.K. saklandığı adreste banyoya yapılmış gizli bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi. Yapılan baskında M.Y.K., banyoda bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı. M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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