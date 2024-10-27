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        Firari hükümlü, banyodaki gizli bölmede yakalandı

        SİİRT'te hakkında toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:30
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        Firari hükümlü, banyodaki gizli bölmede yakalandı
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        SİİRT'te hakkında toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari M.Y.K. saklandığı adreste banyoya yapılmış gizli bölmede yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi. Yapılan baskında M.Y.K., banyoda bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı. M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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