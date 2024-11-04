Yazarlığa merakı olan oğluyla 4 kitap yazdı, fuara katıldı

SİİRT'te Murat Çelik (36), oğlu Muhammed Eymen'in (8) kitap yazma hevesinden etkilenerek 1 yılda 3 kitap yazarken, Muhammed Eymen de 1 hikaye kitabı kaleme aldı. Baba-oğul, yazdığı kitapları 28 Ekim-3 Kasım arasında düzenlenen ‘Cumhuriyetin Işığında Okuyan Siirt’ temalı 10’uncu Kitap Fuarı’nda açtıkları stantta sergiledi.

Mardin’de yaşayan ve bir kamu kuruluşunda memur olarak görev yapan Murat Çelik, oğlunun kitap yazmaya hevesinden etkilendiği oğlu Muhammed Eymen ile birlikte kitap yazmaya karar verdi. Murat Çelik, 1 yıl içerisinde 1 eğitim, 1 roman ve 1 hikaye kitabı yazarken, oğlu Muhammed de 1 hikaye kitabı yazdı. Baba-oğul, memleketleri Siirt’e gelerek, yazdığı kitapları 28 Ekim-3 Kasım arasında bir AVM’de düzenlenen ‘Cumhuriyetin ışığında okuyan Siirt’ temalı, 100 yayınevi ve yaklaşık 45 yazarın katıldığı 10’uncu kitap fuarında sergiledi. Fuarda baba ve oğlunun kitapları yoğun ilgi gördü.

‘İKİNCİ KİTABINA BAŞLADI’ Oğlu Muhammed Eymen’in 2’nci kitabını yazmaya başladığını ifade eden Murat Çelik, “Beni yazar olmaya teşvik eden oğlum oldu. Kendisi bir hikayeden etkilendi. Başladığı kitabı birkaç ayda bitiremedi. Ben de kitabını bitirsin ve teşvik olsun diye bir kitap yazmaya başladım. Beni yazar olmaya teşvik eden oğlum oldu. Bitirdiğim kitabı ona göstererek, “Bak, kitabı senden önce bitirdim’ dedim. O da buna karşılık vererek, kendi kitabını bitirdi. Geçen sene yazdığımız kitabı bu sene bastık. Eymen, şu an ikincisine başladı, ikinci kitabını yazıyor. Tabii ben, yazdığım kitaptan olumlu sonuçlar alınca yazmaya devam ettim. Şu an toplam 3 kitabım var. Bir eğitim kitabım, bir tane hikaye, bir tane de gençlere yönelik roman yazdım. İkimiz de ilk defa kitap fuarına katıldık. Gerçekten bu kalabalıkta hem biraz heyecan var hem biraz afalladık ama çok güzel tepkiler gördük. Özellikle baba-oğul olarak güzel ve olumlu tepkiler görünce, biz de mutlu olduk. Umarım bu böyle devam eder. Bütün fuarlara gitmeye çalışacağız oğlumla” dedi.