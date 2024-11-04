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        Yazarlığa merakı olan oğluyla 4 kitap yazdı, fuara katıldı

        SİİRT'te Murat Çelik (36), oğlu Muhammed Eymen'in (8) kitap yazma hevesinden etkilenerek 1 yılda 3 kitap yazarken, Muhammed Eymen de 1 hikaye kitabı kaleme aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:40
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        Yazarlığa merakı olan oğluyla 4 kitap yazdı, fuara katıldı
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        SİİRT'te Murat Çelik (36), oğlu Muhammed Eymen'in (8) kitap yazma hevesinden etkilenerek 1 yılda 3 kitap yazarken, Muhammed Eymen de 1 hikaye kitabı kaleme aldı. Baba-oğul, yazdığı kitapları 28 Ekim-3 Kasım arasında düzenlenen ‘Cumhuriyetin Işığında Okuyan Siirt’ temalı 10’uncu Kitap Fuarı’nda açtıkları stantta sergiledi.

        Mardin’de yaşayan ve bir kamu kuruluşunda memur olarak görev yapan Murat Çelik, oğlunun kitap yazmaya hevesinden etkilendiği oğlu Muhammed Eymen ile birlikte kitap yazmaya karar verdi. Murat Çelik, 1 yıl içerisinde 1 eğitim, 1 roman ve 1 hikaye kitabı yazarken, oğlu Muhammed de 1 hikaye kitabı yazdı. Baba-oğul, memleketleri Siirt’e gelerek, yazdığı kitapları 28 Ekim-3 Kasım arasında bir AVM’de düzenlenen ‘Cumhuriyetin ışığında okuyan Siirt’ temalı, 100 yayınevi ve yaklaşık 45 yazarın katıldığı 10’uncu kitap fuarında sergiledi. Fuarda baba ve oğlunun kitapları yoğun ilgi gördü.

        ‘İKİNCİ KİTABINA BAŞLADI’

        Oğlu Muhammed Eymen’in 2’nci kitabını yazmaya başladığını ifade eden Murat Çelik, “Beni yazar olmaya teşvik eden oğlum oldu. Kendisi bir hikayeden etkilendi. Başladığı kitabı birkaç ayda bitiremedi. Ben de kitabını bitirsin ve teşvik olsun diye bir kitap yazmaya başladım. Beni yazar olmaya teşvik eden oğlum oldu. Bitirdiğim kitabı ona göstererek, “Bak, kitabı senden önce bitirdim’ dedim. O da buna karşılık vererek, kendi kitabını bitirdi. Geçen sene yazdığımız kitabı bu sene bastık. Eymen, şu an ikincisine başladı, ikinci kitabını yazıyor. Tabii ben, yazdığım kitaptan olumlu sonuçlar alınca yazmaya devam ettim. Şu an toplam 3 kitabım var. Bir eğitim kitabım, bir tane hikaye, bir tane de gençlere yönelik roman yazdım. İkimiz de ilk defa kitap fuarına katıldık. Gerçekten bu kalabalıkta hem biraz heyecan var hem biraz afalladık ama çok güzel tepkiler gördük. Özellikle baba-oğul olarak güzel ve olumlu tepkiler görünce, biz de mutlu olduk. Umarım bu böyle devam eder. Bütün fuarlara gitmeye çalışacağız oğlumla” dedi.

        ‘KİTAP YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM’

        Fuara gelenlerin kitap yazdığına çok şaşırdıklarını belirten Muhammed Eymen, “Hikaye kitabımda karakterim, boksör Muhammed Ali. Onun fotoğrafını bir kitapta gördüm, ben de hayvanlarla birleştirip kendi hayal gücümü kurdum. Kitabımda en çok hayvanlar, dövüşler, Muhammed Ali’nin arkadaşları ve orman yer alıyor. İlk defa bir kitap fuarına katılıyorum. Çok heyecanlıyım ve çok utanıyorum. Sevgili okurlar geliyor, ‘Kitabı sen mi yazdın?’ diyorlar. Ben ‘Evet’ deyince içime bir utanma geliyor. Çok şaşırıyorlar, inanmıyorlar. Benim bir tane ajandam vardı, oraya yazılarımı yazıyor, resimleri yapıyorum. Tam 26 sayfa yazdıktan sonra, babam ‘Ben kitap yazmaya başlayacağım, seni geçeceğim’ dedi. Ben de yazmaya başladım. O 1’inci kitabını bitirdi. Sonra ben de bitirdim. Normalde benim babamdan etkilenmem lazımdı ama babam benden etkilendi. Bundan sonra kitap yazmaya devam edeceğim. Pes etmemek, zaferin ilk adımıdır” diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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