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        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı

        SİİRT'te park halindeki otomobile çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:50
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        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı
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        SİİRT’te park halindeki otomobile çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücünün araçtan çıkarılma anı, cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 56 AAZ 608 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 26 ABL 411 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yara almayan sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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