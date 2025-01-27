Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı (2)

Siirt'te otomobilin park halindeki otomobile çarpıp, takla attığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 56 AAZ 608 plakalı otomobilin yol kenarındaki 26 ABL 411 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndüğü, çevredekilerden bir kişinin de park halindeki otomobilin üzerinden atlayarak yardıma koştuğu görüldü.

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