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        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı (2)

        KAZAKAMERADASiirt'te otomobilin park halindeki otomobile çarpıp, takla attığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:05
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        Otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Siirt'te otomobilin park halindeki otomobile çarpıp, takla attığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 56 AAZ 608 plakalı otomobilin yol kenarındaki 26 ABL 411 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndüğü, çevredekilerden bir kişinin de park halindeki otomobilin üzerinden atlayarak yardıma koştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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