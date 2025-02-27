Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Beyaz Kod' tatbikatı

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarına yönelik olası şiddet olaylarına karşı ‘Beyaz Kod Kalkanı’ tatbikatı yapıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, hastane yönetimi ve güvenlik ekiplerinin koordinasyonuyla, sağlık çalışanlarına yönelik olası şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla ‘Beyaz Kod Kalkanı’ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, olası bir şiddet vakasına karşı sağlık çalışanlarının ve güvenlik görevlilerinin nasıl hareket etmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

SENARYO GERÇEĞİ ARATMADI

Tatbikatta senaryo gereği, dahiliye servisine yatış için gelen bir hasta, iki kişilik odada kalmayı reddederek tek kişilik oda talebinde bulundu. Hastane personelinin özel odaların dolu olduğunu belirtmesine rağmen hasta yakını, sözlü hakaretlerde bulunarak olay çıkardı. Saldırgan tutumun artmasıyla birlikte sağlık çalışanları ‘Beyaz kod’ çağrısında bulundu, anons sistemi üzerinden hastane güvenlik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hasta, olay yerinden uzaklaştırılarak hastane polisi nezaretinde ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları ise psikolog desteğiyle sakinleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, bu tür tatbikatların sağlık çalışanlarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirterek, “Amacımız, hastane içinde olası şiddet vakalarına karşı ekiplerimizin hazırlıklı olmasını sağlamak ve sağlık personelinin güvenliğini en üst seviyede tutmaktır” denildi.