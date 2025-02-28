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        Hastane asansörüne tekme atıp, zarar verdi; o anlar kamerada

        SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin beklediği asansöre tekme atıp, zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:50
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        Hastane asansörüne tekme atıp, zarar verdi; o anlar kamerada
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        SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin beklediği asansöre tekme atıp, zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişi, beklediği asansörün düğmelerine tekmeler atarak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, asansör bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 'Kamu malına zarar verme' suçundan suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Hastanemizin asansörlerine yönelik bu tür eylemler, hastalarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetine ve sağlık hizmetlerinin ciddi anlamda aksamasına neden olmaktadır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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