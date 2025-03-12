Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Kaybolan engelli çocuğu jandarma buldu

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolan engelli çocuğu jandarma buldu
        ABONE OL

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli H.Y. (12) adlı erkek çocuk, devriye atan jandarma ekipleri tarafından bulundu. H.Y., Teylan köyüne götürülerek kendisini arayan ailesine teslim edildi.

        Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde dün gece saatlerinde ailesinden habersiz evden çıkan ve köyden uzaklaşan zihinsel engelli H.Y. boş arazide yürümeye başladı. Devriye atan ekipler, köyden uzaklaşan H.Y.'i fark etti. Yapılan kontrollerde çocuğun engelli olduğu tespit edildi. Üşümemesi için asker montu giydirilen H.Y. için jandarma ekipleri, çevredeki köy muhtarlarıyla irtibata geçerek çocuğun kimliğini tespit edip, ailesinin kendisini aradığı bilgisine ulaştı. H.Y., Teylan köyüne götürülerek ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi Kızılkaya gençlerle iftarda buluştu
        Siirt Valisi Kızılkaya gençlerle iftarda buluştu
        Siirt'te öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı
        Siirt'te öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı
        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma tarafından bulundu
        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma tarafından bulundu
        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Müdürlüğünü yaptığı okulu adeta sanat galerisine çevirdi
        Müdürlüğünü yaptığı okulu adeta sanat galerisine çevirdi