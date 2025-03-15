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        Gazzeli doktorun Türkiye'ye getirmek istediği kanser hastası babası öldü

        SİİRTEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gazzeli Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:10
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        Gazzeli doktorun Türkiye'ye getirmek istediği kanser hastası babası öldü
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        SİİRTEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gazzeli Dr. Hüseyin Atvan'ın Türkiye'ye getirmek istediği kanser hastası babası Mervan Atvan (68), Mısır'da hayatını kaybetti.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 yıldır görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Filistinli Doktor Hüseyin Atvan, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan babası Mervan Atvan'ın kanser hastası olduğunu söyledi. Babasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mısır'a götürüldüğünü belirten Doktor Atvan, hastanede imkanların kısıtlı olması nedeniyle tedavisine tam başlanılmadığını, Türkiye'ye getirilmesini talep etti. Babasını ziyaret etmek için Mısır'a hareket eden Doktor Atvan, yolculuk esnasında babasının hayatını kaybettiği haberini aldı. Baba Atvan'ın aniden rahatsızlandığı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

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        Galeri
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        Galeri

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