Gazzeli doktorun Türkiye'ye getirmek istediği kanser hastası babası öldü
SİİRTEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gazzeli Dr.
SİİRTEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gazzeli Dr. Hüseyin Atvan'ın Türkiye'ye getirmek istediği kanser hastası babası Mervan Atvan (68), Mısır'da hayatını kaybetti.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 yıldır görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Filistinli Doktor Hüseyin Atvan, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan babası Mervan Atvan'ın kanser hastası olduğunu söyledi. Babasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mısır'a götürüldüğünü belirten Doktor Atvan, hastanede imkanların kısıtlı olması nedeniyle tedavisine tam başlanılmadığını, Türkiye'ye getirilmesini talep etti. Babasını ziyaret etmek için Mısır'a hareket eden Doktor Atvan, yolculuk esnasında babasının hayatını kaybettiği haberini aldı. Baba Atvan'ın aniden rahatsızlandığı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.