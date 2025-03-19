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        Emeklilikte hobi olarak başladığı tezhip sanatıyla süslediği çinileri görücüye çıkardı

        SİİRT'te 5 yıl önce emekli olan inşaat teknikeri Tülin Ulaş Şen (48), hobi amacıyla başladığı tezhip sanatında kendini geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:45
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        Emeklilikte hobi olarak başladığı tezhip sanatıyla süslediği çinileri görücüye çıkardı
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        SİİRT’te 5 yıl önce emekli olan inşaat teknikeri Tülin Ulaş Şen (48), hobi amacıyla başladığı tezhip sanatında kendini geliştirdi. Şen, süslediği 50 çiniyi kentteki bir alışveriş merkezinde sergilemeye başladı.

        İnşaat teknikeriyken 5 yıl önce emekli olup, öğretmen eşinin atanmasıyla İstanbul’dan Siirt’e taşınan Tülin Ulaş Şen, hobi amacıyla tezhip sanatına başladı. Bu sürede boyadığı çinilerden bazılarını çevresindekilere hediye eden Şen, bazılarını da evinin duvarında sergiledi. Tülin Ulaş Şen, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yaptığı çalışmalardan 50 çiniyi kentteki bir alışveriş merkezinde kurduğu sergide vatandaşların beğenisine sundu.

        ‘EMEKLİ OLUNCA BOŞLUĞA DÜŞTÜM’

        Siirt Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü’nü de bitirdiğini belirten Şen, “Evde çalışmalar yaparken, Siirt'in güzelliklerinden de bir parça yapmak istedim. Özellikle Ulu Cami'deki Selçuklu desenleri, mimari sektöründe çalıştığım için daha önce daha çok ilgimi çekmişti. Oradan başlayıp desenlerden, motiflerden ufak çaplı evimde çalışmaya başladım. Sonra ufak ufak çalışmalara devam ettim. Daha sonra onları ne yapayım derken, evimde bir odada duvarlara asmaya başladım. Arkadaşlarım, ‘Bunu niye herkese göstermeyelim ki’ dedi. Bunun üzerine sergi yapmak istedim. ‘Neden Siirt'te insanlara bunu göstermeyelim’ dedim. Yalnız Siirt'te bir sergi alanı olmadığı için kentte bulunan alışveriş merkezinde sergilemek istedim. Eşimin görevi dolayısıyla 5 yıl önce Siirt'te geldik. Daha önce 30 senelik bir çalışma hayatım oldu. Emekli olduktan sonra Siirt'te gelince, bir boşluğa düştüm ve bir hobi edinmek için çiniye başladım. Daha sonra kendi çabalarımla devam ettirdim. İkinci üniversitemi okudum. Orada tezhiple tanıştım” dedi.

        ‘MEKANİK ÇİZİMDEN, SANATSAL ÇİZİME GEÇTİM’

        Daha önce inşaat teknikeri olarak bilgisayar üzerinde çizimler yaptığını ifade eden Şen, “Tabii el çizimine geçince beyin otomatik olarak geçmiyor. Yani mekanik çizimden sanatsal çizime geçtiğin zaman beyin bocaladı. Bir de belli bir yaştan sonra daha çok çalışmam gerekti ama severek yaptığım için evimde böyle devam ediyorum. Özellikle Siirt'in yöresel ürünü olan Zivzik narından, narçiçeğini tezhip ile çiniyle birleştirmeye çalıştım. Onun haricinde Siirt’in Ters lalesi, onu ‘Şukufe’ tarzı tezhip ile yapmaya çalıştım. Siirt'in Cas evlerinden kapı detayları çalıştım. Sergimde yaklaşık 50 parça eser var ama onun haricinde hediye ettiklerim vardı. Sevdiklerime, dostlarıma hediye ettiklerim oldu, onları da sayarsak yaklaşık 100 parçayı bulmuştur. Devam etmeyi de düşünüyorum” diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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