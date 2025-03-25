Kayıp engelli kadını iz takip köpeği 'Çatı', buldu

Şirvan ilçesine bağlı Sit Mahallesi’nde ailesi ile yaşayan zihinsel engelli Ş. E., evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kızlarını kendileri imkanları ile arayan ailesi, sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye, AFAD, 1 komando timi, 2 güvenlik korucu timi, jandarma iç güvenlik timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Ş. E., iz takip köpeği ‘Çatı’ sayesinde bulundu. Evlerine 3 kilometre uzakta kırsal alanda bulunan kadın, tedbir amaçlı Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kontrollerinin ardından da ailesine teslim edildi.

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