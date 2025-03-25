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        Kayıp engelli kadını iz takip köpeği 'Çatı', buldu

        SİİRT'te kaybolan zihinsel engelli Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:30
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        Kayıp engelli kadını iz takip köpeği 'Çatı', buldu
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        SİİRT’te kaybolan zihinsel engelli Ş. E. (30) adlı kadın, iz takip köpeği 'Çatı' sayesinde evine 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Şirvan ilçesine bağlı Sit Mahallesi’nde ailesi ile yaşayan zihinsel engelli Ş. E., evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kızlarını kendileri imkanları ile arayan ailesi, sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye, AFAD, 1 komando timi, 2 güvenlik korucu timi, jandarma iç güvenlik timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Ş. E., iz takip köpeği ‘Çatı’ sayesinde bulundu. Evlerine 3 kilometre uzakta kırsal alanda bulunan kadın, tedbir amaçlı Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kontrollerinin ardından da ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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