Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

SİİRT'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya Mustafa Toprak (70), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece, Şeyh El Hazin Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 YT 077 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Toprak'a çarptı. Yola savrulan Toprak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan sürücü, ifadesi için gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.