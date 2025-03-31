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        Hafif ticari araç, tarlaya uçtu: 2'si ağır 3 yaralı

        SİİRT'tetarlaya uçan hafif ticari araçtaki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:50
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        Hafif ticari araç, tarlaya uçtu: 2'si ağır 3 yaralı
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        SİİRT'tetarlaya uçan hafif ticari araçtaki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Siirt-Batman kara yolu Çalıdüzü köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçtaki Emir Can N. (24), Evin Yılmaz (22) ve Savaş Polat (34) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Hastanesi'ne, buradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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